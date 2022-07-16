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Kaldırıma çıkan araç iki kadını ezdi: 1 ölü

İstanbul Çekmeköy'de sağa dönüş yapmak isteyen 73 yaşındaki sürücü, hızla kaldırıma çıkarak iki kadını ezdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Özcan B. yönetimdeki otomobiliyle ışıklardan sağa döndüğünde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla ilerleyen otomobil kaldırıma çıkarak iki kadını ezdi. Otomobil bir işyerinin girişine çarparak durdu. Feci kazada kayınvalidesiyle yürüyen 41 yaşındaki Nevrişan B. olay yerinde hayatını kaybetti. Kayınvalidesi Nuriye B. ise kazayı hafif yaralı atlattı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadına olay yerindeki ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin incelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Hayatını kaybeden Nevrişan B.'in cansız bedeni ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri sürücü Hüseyin Özcan B.'i gözaltına alarak Çekmeköy Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi'ne götürüldü. 

Kazayı gören bir vatandaş, "Dükkanda oturuyordum bir ses geldi, dışarıya çıktım. Otomobil yukarı çıkmıştı. Bir kadın yatıyordu. Polisler geldiler inceleme yapıyorlar. Sağa dönerken tam dönmüş, adam ihtiyar" dedi. 

DHA

Etiketler çekmeköy kaza kaldırım
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