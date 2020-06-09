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  4. 09 Haziran 2020 17:47

Kalp hastası bebek, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören kalp-damar hastası olduğu tespit edilen bir bebek, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Kalp hastası bebek, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören kalp-damar hastası bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, hastanenin pediatri bölümünde tedavi gören 3 aylık Nazdar Erdoğmuş'un, ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'daki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesi uygun görüldü.

Ambulansla Kayseri Havalimanı'na getirilen bebek, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla İstanbul götürüldü.

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