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''Kalp krizi geçiriyor'' demişti... Kız arkadaşını o öldürmüş

''Kalp krizi geçiriyor'' demişti... Kız arkadaşını o öldürmüş
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Kocaeli'nde hastanenin acil servisine "kalp krizi geçiriyor" denilerek getirilen genç kadının sevgilisi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün kalp krizi geçirdiği belirtilerek hastaneye getirilen N.Y. (36), doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine yapılan otopside, kadının boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Bunun üzerine gözaltına alınan erkek arkadaşı emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Olay, dün Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. N.Y.’ın Atalar Mahallesi’ndeki evinde fenalaşarak kalp krizi geçirdiği ihbarını alan acil sağlık ekipleri, adrese giderek kadını Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Bilinci kapalı halde hastaneye getirilen N.Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Doktorların, kadının ölümünü şüpheli bulmaları üzerine N.Y.’ın cenazesine detaylı otopsi yapıldı. Otopside kadının kalp krizi sebebiyle değil, boğazının sıkılması sonucu boğulma sebebiyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından, kadının erkek arkadaşı C.Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda N.Y. ile kavga ettiklerini ve kadının boğazını sıktığını itiraf eden C.Y.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen N.Y.’ın cenazesi, bugün Körfez İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)

DHA

Etiketler kadın cinayeti kadın cinayeti kalp krizi geçiriyor boğarak öldürmüş
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