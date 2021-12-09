Kalp krizi sanıldı, cinayet çıktı!

İstanbul Esenyurt'ta kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği sanılan Mustafa A.'nın susturucu tabancayla öldürüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti.Yakınları tarafından koltukta otururken ölmüş olarak bulunan ve kalp krizi geçirdiği sanılan 60 yaşındaki Mustafa A.'nın susturuculu tabancayla öldürüldüğü ortaya çıktı. 10 bin liralık alacak verecek kavgası sonucu Mustafa A.'yı susturucu takılı tabancayla vurarak öldüren şüpheli Murat S.(48) evde bulunan parmak izi sayesinde yakalandı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Esenyurt, Piri Reis Mahallesinde 11 Kasım 2021 tarihinde Mustafa A.'un kardeşi ve bir arkadaşı ondan iki gündür haber alamayınca evine gitti. Evin zilini çalmalarına rağmen içerden bir ses gelmemesi üzerine çilingir çağırılarak içeri girildi. İçeri girdiklerinde Mustafa A. koltukta oturur vaziyette hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Mustafa A.'nın yakınları onun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini düşünüp, koltuktan kaldırarak yatak odasına taşıdılar.

KOLTUKTA KAN İZİ GÖRÜNCE POLİS ÇAĞIRDILAR

Aile yakınları cenazenin nasıl kaldırılacağı ile ilgili plan yaparken, bir yakını cenazenin bulunduğu koltuktaki kan izlerini fark etti. Bunun üzerine hemen polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Mustafa A.'un tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KATİLİN PARMAK İZİ EVDE BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri susturucu takılmış bir tabancayla öldürüldüğü tespit edilen Mustafa A.'un katil yada katillerini bulmak için geniş çaplı bir araştırma yaptı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından evde yapılan titiz çalışma sonucu şüpheliye ait olduğu tespit edilen bir parmak izi bulundu. Parmak izinin daha önceden 21 kez gözaltına alınan Murat S.'ye ait olduğunu tespit etti.

DOLANDIRICILIKTAN YAKALANDI KATİL OLDUĞU ANLAŞILDI

Polis şüpheliyi yakalamak için araştırma devam ederken, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kontroller sırasında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan Murat S.'yi gözaltına aldı. Emlakçılık yaptığı öğrenilen şüphelinin ayrıca cinayet suçlamasıyla arandığının tespit edilmesi üzerine şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alındı.

CİNAYET SİLAHI EVİNDE BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphenin evinde yapılan aramada Mustafa A.'nın öldürülmesinde kullanıldığı değerlendirilen bir adet 7.65 çapta mermi ile 1 adet susturucu ve 8 adet 7.65 çapta mermi ele geçirildi. Silah incelenmek üzere kriminal polis laboratuarına gönderildi.

CİNAYET 10 BİN LİRA YÜZÜNDEN İŞLENMİŞ

Yapılan soruşturmada ikili arasında 10 bin liralık bir alacak verecek meselesi olduğu cinayetin bu nedenle işlendiği tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA