Kampüste dehşet anları: Kaçarken görüntüleri kaydetti

Kocaeli Üniversitesi kampüsünde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan genç kız o anları saniye saniye kaydetti.

Kocaeli Ünviersitesi kampsünde yürüdüğü sırada başı boş sokak köpeklerinin arasında kalan genç kız, o anları tesadüfen videoya aldı. İsminin Meral olduğu öğrenilen genç kız, dehşeti yaşadığı o anları sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi. İzmit Belediyesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile üniversite rektörü Sadettin Hülagü'yü etiketleyerek görüntüleri paylaşan öğrenci, tepkisini sosyal medyadan gösterdi.

O ANLARI ANLATTI

O anları anlatan öğrenci, "Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampüsünde okuyorum. Bildiğiniz gibi Umuttepe'de köpekler yaşamakta ve sayıları 20-30 değil, yaklaşık 400-500 civarı. Her şeyden önce şunu belirtmek isterim ki kendimi bildim bileli bahçeli evimizde köpek beslemekteyiz. Bir tane değil, iki tane. O yüzden bugüne kadar köpeklere hiç önyargım olmadı. Buraya geldiğimden beri önce oda arkadaşım bir köpek tarafından ısırıldı. O korkuyordu, 'normal' dedim ama kendim bugüne kadar köpek koşsa bile 'Köpektir koşar, havlar' dedim. 'Gece saatlerine kalmayınca köpekler bir şey yapmaz' denildi. Gece saatlerine kalmadım. Herkes gibi normal olanı yaptım. Ben ve benim gibi birçok arkadaşım, kampüse, yurda giriş-çıkış saatlerini köpeklere göre ayarlıyoruz" dedi.

"BU KÖPEKLERE BAKILMIYOR, SU DAHİ VERİLMİYOR"

Daha önceden de birkaç kez kendisine doğru köpeklerin koştuğunu ifade eden Meral isimli öğrenci, "Kendimi kapalı alana almıştım ama bu sefer farklıydı ve kimse yoktu. Hepsi birden çevremi sardı, bana ufak bir alan bırakıldı ve yanımda kimse yoktu. Her şeyi geçtim koca kampüste hiç kimse yoktu. Beş, on dakika boyunca benim üzerime doğru gelip havlamaya başladılar. O an ağızdan çıkan tek şey, 'yardım edin' diye bağırıp çığlık atmam oldu. Sırt çantam vardı, onu savurup kendime alan açmaya çalıştım. Elim ayağıma dolanmıştı. Hem korku, hem şok içindeydim. Hiçbir şekilde kimse gelmedi yanıma. Çığlığım kimseyi duyurmaya yetmedi O an çantam yanımda olmasaydı, ben kendimi koruyamasaydım, belki şu an hafif sıyrıklar değil de daha kötü bir halde olacaktım.

Çünkü 10 tane köpeğin saldırısından bahsediyorum. Bu köpeklere bakılmıyor, su dahi verilmiyor. Hayvanlar yerde erimiş karlı, çamurlu suları içiyor ve aç bir şekilde oldukları için biz öğrencilere saldırıyor. Bu sadece kız öğrenciler olarak değil, erkekler de dahil. Birçok erkek arkadaşım şikayetçi bu durumdan. Yüzlerce köpek var ve hepsinin yemeğine yetişilemiyor" diye konuştu