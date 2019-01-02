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  4. 02 Ocak 2019 18:01

Kampüste dehşet ! Öğrenci hocasını vurdu

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenci, üniversite öğretmenini vurdu.

Kampüste dehşet ! Öğrenci hocasını vurdu
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Ankara'da Çankaya Üniversitesi'nde eğitim gören Hasan İsmail H.'nin, önce bıçaklayıp ardından tabanca ile vurduğu araştırma görevlisi Ceren Damar hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 17.00 sıralarında meydana geldi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., iddiaya göre akşam saatlerinde fakülte binasında asistan hocası Ceren Damar'ın odasına gitti. Hasan İsmail H., tartıştığı Ceren Damar'a, yanında bulunan tabancasını çıkararak ateş etti. Ceren Damar, ağır yaralanırken, öğrenci olayın ardından kaçtı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri Damar'a odasında müdahale etti. Damar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında silah seslerini duyan binadaki öğrenciler ve üniversite personeli büyük panik yaşadı. Öğrenciler ve personel panik içide dışarıya çıktı. Polis, kaçan öğrenciyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

öğrenci , silahlı saldırı , çankaya üniversitesi
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