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  4. 21 Temmuz 2017 10:23

Kamu arazisinde bunu da yaptılar !

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde drone ile yapılan kontrollerde, kamu arazilerine hintkeneveri ekildiği tespit edildi.

Kamu arazisinde bunu da yaptılar !
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından drone ile yapılan kontrollerde, Orhangazi İlçesi’ne bağlı iki köyde kamu arazilerine esrar yapımında kullanılan hintkeneviri ekildiği tespit edildi. Yapılan operasyonda 662 kök kenevir ve 406 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş ve yol güvenliğinin yanı sıra uyuşturucu ile mücadelede de drone kullanmaya başladı. Jandarma ekipleri tarafından Orhangazi Bayırköy ve Yenisölöz mahallelerinde drone kullanarak yaptıkları arama ve tarama faaliyeti sonucunda kamu arazisine yasadışı kenevir bitkisinin ekildiğini tespit etti. Karadan uyuşturucu madde arama köpeği, havadan drone destekli yapılan operasyonda Bayırköy Mahallesi'nde 206 kök kenevir bitkisi ile 300 gram kubar esrar, Yenisölöz Mahallesi'nde de 456 kök kenevir bitkisi ile 160 gram kubar esrar ele geçirildi.



Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Cumhuriyet savcısının talimatıyla yakılarak imha edildi,  şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

DHA

bursa , kamu arazisi , hint keneviri
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