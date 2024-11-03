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Kamu bankasının kiralık kasasında kaybolan altınların sırrı çözüldü

Kamu bankasının kiralık kasasında kaybolan altınların sırrı çözüldü
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Belçika'da yaşayan gurbetçi çiftin, Afyonkarahisar'da bir kamu bankasının kiralık kasasında muhafaza ettiği 8 kiloya yakın altının kaybolmasının ardından başka bir müşteri de 14 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyasının çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan emekli bankacı M.A.K. (46), tutuklandı.

İddiaya göre; bugüne kadar yaklaşık 8 kilo altını muhafaza için kasalara bırakan R.Ö. ve Ü.Ö. çifti, 11 Ekim’de Bolvadin'e gelerek, altınlardan bir kısmını almak istedi. Kasa odasına inen R.Ö., altınların yerinde olmadığını görünce yetkilileri çağırdı. Yapılan kontrollerde kasalardan birinin boş olduğunun belirlenmesi üzerine R.Ö., avukatıyla birlikte emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine banka şubesine gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Kasada aile üyeleriyle birlikte çok sayıda kişinin parmak izine rastlanırken, savcılık da olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İKİNCİ ŞİKAYET

Aynı bankada kiralık kasası olan S.F.K. de 24 Ekim'de emniyete gelerek, kiralık kasada bulunan 14 milyon lira değerinde altın ve ziynetlerinin çalındığı yönünde şikayette bulundu. Polis şikayetler üzerine bankadaki kamera kayıtlarını inceledi. Polis, M.A.K. ile banka görevlileri Ş.B. (49) ve V.E.D.'yi (29) gözaltına aldı. Kasaları açtığı kaydedilen çilingirin ise ifadesine başvuruldu. S.F.K.'nin 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetini, haziranda emekli olan, bankanın kiralık kasalarından sorumlu M.A.K.'nin çaldığı belirlendi. M.A.K., 'Nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklanırken, Ş.B. ile V.E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Her iki kasadan hırsızlıkla ilgili soruşturma sürüyor.

 

DHA

Etiketler belçika gurbetçi kiralık kasa kamu bankası altın
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