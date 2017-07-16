Kamyon dehşeti: 1 ölü, 5 yaralı

Kütahya'da kamyon, ışıklı kavşakta yavaşlayan minibüse arkadan çarptı. Kamyonun sürükleyip trafik ışıklarında duran 2 otomobile çarptırdığı minibüste bulunan İsmail Aslan öldü, 5 kişi yaralandı.



Kaza sabah saatlerinde Çevre yolu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Germiyan Kampüsü karşısındaki kavşakta meydana geldi. Antalya'dan İstanbul'a sebze ve meyve götürmekte olan Şahin Sayın yönetimindeki 07 UA 717 plakalı kamyon, önünde gitmekte olan ve kavşakta kırmızı ışık yanması nedeniyle yavaşlayan Abdülkadir Sarıçiçek yönetimindeki 64 KN 870 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kamyonun sürüklediği minibüs, trafik ışıklarında bekleyen Ünal Arasan yönetimindeki 43 KA 600 ve Veli Kösem yönetimindeki 03 RJ 576 plakalı otomobillere bindirdi.







Kazada minibüste bulunanlardan İsmail Aslan araçtan fırlayarak olay yerinde öldü. Minibüs sürücüsü Abdülkadir Sarıçiçek, yanında oturan Yılmaz Çelik ile diğer 2 otomobilde bulunan Ünal Arasan, eşi Kütahya Simav İlçe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Sebiha Arasan ile Atike Kösem yaralandı.







Kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Sebiha Arasan itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yaklaşık 20 dakika süren çabanın ardından çıkarıldı. Yaralı 5 kişi, ambulanslarla DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, ölen İsmail Aslan'ın cenazesi de aynı hastanin morguna kaldırıldı, kazayla ilgi soruşturma sürüyor.

















