Kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Ereğli- Karaman çevre yolu Alhan Mahallesi yakınındaki kavşakta meydana geldi. Hamza Ünaler yönetimindeki 42 J 7601 plakalı elma yüklü kamyon, Ali Sani’nin kullandığı 42 EUB 65 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Ali Sani olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Hamza Ünaler ve yanındaki Muhammed Ünaler yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ali Sani'nin cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
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