Kamyon ile yolcu otobüsü .çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da meydana gelen korkunç kazada hafriyat kamyonu, yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.

Bursa'da hafriyat kamyonunun yolcu otobüsüne çarpması sonucu feci bir kaza yaşandı. Korkunç kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bursa Ankara otobanı Demirtaş Viyadüğü yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada ölen ve yaralanan yolcuların kimlikleriyle ilgili bilgiler de geldi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

1 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ, 6 YOLCU YARALI

Alınan bilgiye göre, kaza 16.00 sıralarında Bursa Ankara otobanı Demirtaş Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen hafriyat kamyonu Ankara istikametine seyir halindeyken önündeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Otobüsün arka kısmında bulunan bir yolcu hayatını kaybetti, 6 yolcu da yaralandı. Otobüs kazasında ölen yolcu ve yaralıların kimlikleri de belli oldu. Otobüsün arka kısmında bulunan yolcu Emirhan Ş. olay yerinde hayatını kaybettiği, Sinan E. Nihat E. Yakup T. Melike K. Mahmud K. ve kamyon sürücüsü Seyit Ali A. yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Kaza yapan hafriyat kamyonu sürücüsü ise aracını bırakıp olay yerinden uzaklaştı.



Ekiplerin kazayla ilgili soruşturması ve ölen yolcunun kimliğini tespit çalışması sürüyor. (İHA)