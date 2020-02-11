  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 11 Şubat 2020 17:08

Kamyon, şarampole uçtu: 4 yaralı

Denizli'nin Çameli ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir kamyon şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kamyon, şarampole uçtu: 4 yaralı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvanlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Çameli- Fethiye karayolu Kirazlıyayla Mahallesi çıkışında meydana geldi. A.E. yönetimindeki .. .. .. plakalı kamyon, yoldaki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Savrularak şarampole uçan kamyon çam ağaçlarına çarparak durdu. Kazada sürücü E. ile yanındaki Bahri Taşgın, Ramazan Taşgın, Mustafa Gümüş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kamyon , yaralı , şarampol , denizli
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM