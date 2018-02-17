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  4. 17 Şubat 2018 17:41

Kamyon terörüne bir kurban daha

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 23 yaşındaki mimar Melika İlhan, otomobiliyle emniyet şeridinde beklerken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kamyon terörüne bir kurban daha
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Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Muğla- Fethiye Karayolu Döğüşbelen mevkiinde meydana geldi. Köyceğiz’den Muğla yönüne giden mimar Melike İlhan,48 RY 484 plakalı otomobilini emniyet şeridine park edip,aracın dörtlülerini yaktı. İlhan’ın aracına, arkadan gelen Mehmet Tepe yönetimindeki 48 K 4137 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun önüne katarak 30 metre sürüklediği otomobilin sürücüsü İlhan araçta sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi.

Olay yerine gelen itfaiyenin çalışmasıyla Melike İlhan, araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından İlhan’ı, ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen Melike İlhan, kurtarılamadı. Genç mimarın ölüm haberi, anne ve babası ile yakınlarını yasa boğdu.

Kamyon sürücüsü Mehmet Tepe, gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

kaza , muğla , kamyon , köyceğiz
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