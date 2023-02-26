Kamyonet bariyere ok gibi saplandı: 2 ölü, 3 yaralı

Mardin'de kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere saplandığı kazada 2 kişi öldü, 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

İstanbul’dan Mardin’e gelen A. ailesinin içinde bulunduğu kamyonet, saat 07.30 sıralarında sürücüsü Veysi A.’ın (37) kontrolünden çıkarak bariyere saplandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Cemile A. (32), Fatma C. (60), Muhammet A. (14) ve Miraç A. (4) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye götürüldü. Sürücü Veysi A. ile Muhammet A. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Araç, vinç kullanılarak bariyerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA