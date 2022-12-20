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Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 11 kişi yaralandı

Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 11 kişi yaralandı
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Iğdır'da gerçekleşen kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde merkez Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 76 AAK ... plakalı kamyonet, ara yoldan çıkan çıkan 09 DJ 5... 81 plakalı şehir içi yolcu taşıyan minibüsle çarpıştı. İş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

Etiketler ığdır kamyonet
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