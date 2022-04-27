Kamyonet yamaçtan yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Artvin'in Borçka ilçesinde kamyonetin 300 metrelik yamaçtan yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza ilçenin Çaylı köyü Çakmaklar mahallesi mevkiinde bu sabah meydana geldi. Selim K. (64) yönetimindeki kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sağ tarafında bulunan yamaçtan 300 metre yuvarlandı. Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ramazan A. (46) ve Muhammet T. (26) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis Ekibi tarafından Borçka Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, araç sürücüsü Selim K. hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA