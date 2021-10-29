Kamyonette 2 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de narkotik polisinin kent sınırları içinde takip edip durdurduğu eşya yüklü kamyonetin kasasında 2 milyon TL değerinde 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İl Meniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü polisleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu götürüleceği bilgisini aldı. Kayseri sınırları içerisine giren M.K.'nİn kullandığı ev eşyası yüklü kamyonet takibe alındı. Kamyonet, Kayseri-Malatya kara yolu polis kontrol noktasında durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Jack' kamyonet içerisindeki eşyalara tepki verdi. Narkotik polisleri kamyonet kasasında yaptığı aramada çantalar içine gizleniş, eşyalarla kamufle edilmiş piyasa değeri 2 milyon TL değerinde 100 kilo esrar ve skunk maddesi el geçirdi. Uyuşturucuyu taşıyan M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. M.K., basın mensuplarına "İstanbul'a götürüyorum. Terör örgütlerine götürmüyorum" dedi. Ele geçirilen uyuşturucunun Kayseri'de 2021'deki en yüksek miktar olduğu belirtildi.

DHA