Kamyonette arkadaşları tarafından ölü bulundu

Çorum'da 31 yaşındaki bir kişi, arkadaşları tarafından park halindeki kamyonetinde ölü olarak bulundu.

Olay, Kale Mahallesi Hacı Kerim Caddesi İçeri Dere Bağları mevkiindeki sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde arkadaşlarıyla alkol alan 31 yaşındaki H.K., daha sonra park halindeki kamyonetinde kaldı. Sabah saatlerinde aracın yanına gelen arkadaşları H.K.'yı ardında hareketsiz halde buldu. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ve polis ekipleri tarafından araçta ve sokakta yapılan incelemelerin ardından H.K.'nın cenazesi morga kaldırıldı. H.K.'nın kesim ölüm sebebinin otopsi incelemesi neticesinde belli olacağı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA