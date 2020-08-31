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  4. 31 Ağustos 2020 19:15

Kamyonla oğlunu ezdi, sinir krizi geçirdi

Düzce’nin Çilimli ilçesinde bir baba, kamyonuyla geri geri manevra yaparken o sırada kamyona doğru koşan oğlunu ezdi. Olayda minik çocuk hayatını kaybederken, baba sinir krizi geçirdi.

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Kaza, dün, Çilimli ilçesi Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. Hafriyat işleri yapan şirketi bulunan Cüneyt Kazancı, bir inşaat şantiyesinde kamyonuyla geri manevra yapmak istedi. Ancak aynı anlarda babasının kullandığı kamyona doğru koşan oğlu Hamza'yı ezdi. Durumu fark eden baba, hemen oğlunu alıp, kamyonuyla hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Hamza, yolda hayatını kaybetti. Baba, sinir krizi geçirdi.
Hamza, Çilimli Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI
Baba Kazancı ile oğlunun, daha önce çekilen görüntüleri, yakınları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, birlikte seyahat eden baba ve oğlu, "Haber gelmiyor yardan" şarkısını söylüyor. 

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