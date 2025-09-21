Kamyonun altında kalarak ölen 3 yaşındaki miniğin korkunç ölümü kamerada
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Aydın'da yaşanan korkunç kazada Suriyeli olduğu öğrenilen 3 yaşındaki bir minik çocuk kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybederken minik çocuğun kamyonun altında kaldığı korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi 3311 Sokak'ta meydana geldi. 09 AAK 782 plakalı süt toplama kamyonu, çiftlikte çalışan Suriye uyruklu ailenin oğlu E.A.'ye çarptı.
İddiaya göre Ali'ye çarptığını fark etmeyen kamyon şoförü çiftlikten ayrıldı. Ali'yi yerde hareketsiz yatarken görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali’nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şoförün Hüseyin Ayteş (38) olduğunu belirledi. Ayteş, kısa süre sonra Koçarlı ilçesinde yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayteş, tutuklandı. (DHA)
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol