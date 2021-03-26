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  4. Kamyonun kasasında 112 kaçak göçmen yakalandı

Kamyonun kasasında 112 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde bir ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda bir kamyonun kasasında 112 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleşen operasyonda İlçe Jandarma ekipleri, Ünseli Mahallesi'nde H.T. yönetimindeki kamyonu durdurdu.

112 kaçak göçmen yakalandı

Yapılan aramalarda aracın kasasında yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 112 kaçak göçmen yakalandı.

Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilirken sürücü gözaltına alındı.

Etiketler van göçmen kaçak göçmen
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