Kan davası için Gaziantep'ten İzmir'e gelip, yaşlı çifti öldürdüler

İzmir'de bir fırından simit alan biri 53 diğeri 61 yaşındaki çift sokak ortasında öldürüldü. Çiftin kan davası nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıkarken, katil zanlılarının cinayet için Gaziantep'ten İzmir'e geldikleri öğrenildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, bir fırından simit aldıktan sonra evlerine dönen A.G. (53) ve eşi D.G. (61) sokakta uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheliler C.D. (39) ve C.D. (30) yakalanırken, cinayetlerin 'kan davası' nedeniyle işlendiği ortaya çıktı.

Olay, saat 09.30 sıralarında İncirli Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.G. ve D.G. çifti sabah kahvaltısı için bir fırından simit aldıktan sonra eve giderken, sokakta iki şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay sonrası şüpheliler kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Menemen ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin C.D. ve C.D. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin Çiğli ilçesindeki bir adreste oldukları belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen polis, iki şüpheliyi de yakaladı. Evde yapılan aramada, olayda kullanılan 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Burada yapılan araştırmada, A.G. ve D.G. çiftinin oğulları A.G.'ün, bir süre önce evlenen ablası M.G.'nin eşi O.D.'yi çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdüğü bu nedenle iki aile arasında husumet bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra çiftin 1,5 yıl önce Gaziantep'ten İzmir'e yerleştikleri belirtildi.

Şüphelilerin emniyette işlemleri sürdüğü bildirildi.

DHA