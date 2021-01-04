Kan donduran ayrıntı: Ablası çağırdı, ailesi öldürdü!

Kırşehir'de 2 genci öldürerek boş bir arazideki çukura gömen aynı aileden 8 kişi tutuklandı. Vildan İ.'yi ablası Hatice C.'nin telefonla aradığı "Babam rahatsız gel barış ve helalleş" denilerek köydeki aile evine çağırdığı ortaya çıktı. Barışmak için eve gelen gençleri ise Vildan İ.'nin imam nikahlı eşi Paşa lakaplı Resul İ.'nin öldürüldüğü ileri sürüldü.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre Kaman İlçesi Bayramözü köyünde yılbaşı akşamı meydana gelen olayda, iddialara göre 22 yaşındaki Vildan İ. ailesinin baskısıyla amcasının oğlu olan Paşa lakaplı Resul İ. ile imam nikahıyla evlendirildi. Ancak genç kız yaklaşık 1.5 ay önce sevgilisi Osman Ç. ile birlikte kayıplara karıştı.

Kaçak olan 2 genç resmi nikah yaparak evlendi. Yeni yıl nedeniyle ilçeye geri dönen gençler Osman Ç.’ın ailesinin yanına gitti. Yılbaşı sabahı ise Vildan İ.’nin ablası Hatice C. kardeşini telefonla arayarak, “Babam rahatsız gel barış ve helalleş” diyerek köydeki evlerine davet etti.

AİLECE İNFAZ ETMİŞLER

Barışma umuduyla köydeki baba evine giden genç çift evde aile bireyleri tarafından infaz edildi. Daha sonra elbiseleri çıkarılarak araçla Dağbaşı mevkisine götürülerek boş bir araziye açılan çukura atıldı. 2 gencin cansız bedenleri daha sonra toprakla kapatan zanlılar evlerine döndü. Köye giden gençlerden haber alamayan Osman Ç.’in babası İsmail Ç. jandarmaya haber vererek ailesi ile aralarında kız kaçırma nedeniyle sorunlar olduğunu ve köye giden çocuklarının geri dönmediklerini söyleyerek şikayetçi oldu. Köye giden jandarma ekipleri ise ailenin fertlerini çapraz sorguya alınca gerçek ortaya çıktı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma suçlarını kabul eden zanlıların ifadeleri doğrultusunda iki gencin cesedini gömüldükleri yerden çıkararak otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderdi. İfadeleri tamamlanan zanlıları da adliyeye sevk etti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan baba Veyis İ., anne Kadriye İ., abla Hatice S. ile eşi Mehmet S. Resul İ., Bedirhan İ., Recep İ. ve Ramazan İ. planlayarak 2 kişiyi öldürmek, yardım ve yataklık etmek, delilleri saklamak gibi suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürülen genç kız annesi Kadriye İ. ise cezaevine götürülürken, “Cezam varsa cezamı çekerim ama ben yapmadım. Paşa yaptı. Pişmanım” diye konuştu.

GENÇ KIZIN CENAZESİ VERİLMEDİ

Diğer taraftan Adli Tıp Kurumundan teslim alınan Osman Ç.’in cenazesi yapılan törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Vildan İ.’nin cenazesi ise Kaman Devlet Hastanesi morgunda bekletildiği belirtildi. Baba İsmail Ç., oğlu Osman ile Vildan’ın bir süre önce resmi nikah yaptıklarını ancak genç kızın nüfus cüzdanında soyadının değiştirilmemesi üzerine cenazeyi alamadıklarını söyleyerek, “Gelinimizi de defnetmek istedik ancak eski kimliği olduğu için bize teslim etmediler” dedi.

