Kan donduran cinayet: 85 yaşındaki kadın evinde katledildi

Manisa'da tek başına yaşayan 85 yaşındaki bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü halde bulundu.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde dün yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilmiş vaziyette ölü olarak bulunan yaşlı kadın toprağa verilirken, komşusu gözaltına alındı.

Kırkağaç’ın Tevfikiye Mahallesi 43. Sokak’ta Neva Apartmanı'nın 1. katında ikamet eden 85 yaşındaki U.E.’den haber alamayan şehir dışındaki yakınları, mahalle muhtarı Mesut Ergüven’e ulaştı. Muhtar Ergüven ve yaşlı kadının yakınları kapıyı açarak içeri girdiler. U.E.’yi boynunda kan izi ile ölü olarak bulan Muhtar Mesut Ergüven ve beraberindekiler, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen U.E.’nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın ardından U.E. ile aynı apartmanda oturan komşusu T.K. (33) polis tarafından gözaltına alındı.

İki çocuk annesi U.E., bugün Kırkağaç Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.

İHA