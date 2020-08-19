Kan donduran cinayet! Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü

Edinilen bilgiye göre, 11 gün önce 68 yaşındaki Altue El Hassan’ın ailesi tarafından kayıp olduğunu belirterek, Emniyet'e kayıp ilanında bulundu. Soruşturmayı sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altue El Hassan, damadı M.E.A’yı sorguya aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

M.E.A. kayınvalidesini öldürerek ikamet ettikleri, Atatürk Mahallesi Bekçioğlu Sokak'taki 5 katlı binanın zemin katını eşerek gömdükten sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Olay Yeri inceleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ceset çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Gözaltındaki M.A.A’nın sorgusu sürüyor.