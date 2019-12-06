  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 06 Aralık 2019 23:18

Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Manisa'da daha önce tartıştığı kişiyi sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren kişinin öldürme anı böyle kaydedildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Manisa’da geçtiğimiz günlerde bir kişinin daha önceden tartıştığı şahsı sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdüğü anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 2 Aralık tarihinde sabah saat 08.00 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi.

TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre, pazarcılıkla uğraşan Erhan Kaya (43), Karaköy’de kurulan pazartesi pazarında tezgah açtıktan sonra bölgede bulunan bir pastaneden kahvaltı yaptı. Daha sonra tezgahının başına gitmek üzere kaldırımda yürüyen Erhan Kaya, bu sırada arkasından gelen ve daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen F.S. tarafından ensesinden vurularak öldürüldü. Erhan Kaya kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli F.S. ise olay yerinin yakınında bulunan trafik zabıtasına teslim oldu. Zanlı F.S. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan cinayet anına ilişkin görüntüler çevredeki bir iş yerinin kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
cinayet , manisa , kamera , öldürme anı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM