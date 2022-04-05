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Kan donduran katliam: Annesi ve ağabeyini öldürüp intihar etti

Kan donduran katliam: Annesi ve ağabeyini öldürüp intihar etti

Aksaray'da inşaat işçisi Murat K: (24), evin önünde tartıştığı annesi Hatice K.'yı (60) ve ağabeyini silahla ateş ederek öldürdü. Murat K. daha sonra mezarlığa giderek aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Borucu köyünde meydana geldi. Daha önce İstanbul'da inşaatlarda işçi olarak çalışan Murat K., evlerinin önünde yaşanan tartışmanın ardından ağabeyi Selahattin K. ve annesi Hatice K.'a tüfekle ateş edip öldürdü. Silah sesini duyan köylüler, eve geldiklerinde anne ve oğlunu kanlar içinde buldu. Ardından jandarma ve sağlık görevlilerine haber verildi. Anne ve oğlu ihbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, köylüler  saldırgan Murat K.'ın köy mezarlığı yönüne gittiği söyledi.

Mezarlığa giden jandarma, başına aynı tüfekle ateş edip intihar eden Murat K.'ın cansız bedeniyle karşılaştı. 
Olayın ardından köye gelen İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, K. ailesinin yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.  

K. ailesinin komşusu Kerim Kurnaz, ''Murat, İstanbul'da inşaatlarda çalışıyordu. Köyde de kimseye zararı yoktu. Kendi halinde biriydi. Cinayet işleyecek bir adam değildi. Neden ağabeyi ve annesini öldürüp, intihar etti bizde bilmiyoruz." dedi.

Etiketler katliam aksaray ölüm
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