Kan donduran olay: 6 yaşındaki engelli kızını bıçaklayarak öldürüp...
Tekirdağ'da 25 yaşındaki kadın, 6 yaşındaki işitme engelli kızı Ela K.'yi bıçaklayarak öldürdü.
Korkunç olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Bağlık Mahallesi'ndeki Gelincik Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında saat 12.30 sıralarında yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sevda K., Eşi Ayhan K.'nin evde bulunmadığı sırada, işitme engelli kızı Ela K.'yi bıçaklayarak öldürdü.
KOMŞULAR KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI
Cinayetin ardından elleri kanlı halde karşı komşusuna giden Sevda K., çocuğunu öldürdüğünü söyleyerek yardım istedi. Eve giden komşuları çocuğu kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Adrese gelen polis ve sağlık ekipleri yaptığı incelemede Ela K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından küçük kızın cansız bedeni Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
“BİR ANLIK CİNNET GEÇİRDİM”
Gözaltına alınan S.K.’nın ilk ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Cinnet geçirdiğini belirten S.K., “Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım” dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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