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  4. 05 Ağustos 2020 22:32

Kan donduran olay! 8 yaşındaki kardeşini öldürüp polise teslim oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçakla öldürdüğünü itiraf eden 18 yaşındaki Sinan Y., polise teslim oldu.

Kan donduran olay! 8 yaşındaki kardeşini öldürüp polise teslim oldu
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Kasaplar Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Sinan Y'nin, 8 yaşındaki kardeşi Seyit Taha Y., ile evlerine yakın Türkbeleni tepesindeki ormanlık alana gittiği öğrenildi.

Sinan Y., bir süre sonra Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi'ne gelerek, kardeşini ormanlık alanda bıçakla öldürdüğünü ikrar ederek teslim oldu.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Seyit Taha Y'nin vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından, Seyit Taha Y'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözaltına alınan Sinan Y'nin psikolojik problemler yaşadığı ve uyuşturucu madde kullanmaktan kaydının bulunduğu belirtildi.

 

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