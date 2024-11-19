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Kan donduran olay: Annesini bıçakladı, eniştesinin boğazını kesti

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Kırıkkale'de şizofreni hastası bir kişi, tartıştığı annesini bıçakla yaralayıp, eniştesinin boğazını kesti.

Olay, öğle saatlerinde Kimeski Mahallesi Egemenlik Caddesinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öğrenilen C.T. (36), annesi D.T. ve eniştesi M.T. (48) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.T., eline geçirdiği bıçakla eniştesi M.T.’yi boğazından ve sırtından, annesi D. T.’yi ise karnından yaralayarak olay yerinden araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.T.’nin yaşamını yitirdiği belirlerken, ağır yaralanan D.T. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. M.T.’ın cenazesi Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan C. T., polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu Aşağı Mahmutlar Mahallesi’nde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Kırıkkale'de şizofreni hastası bir kişi, tartıştığı annesini bıçakla yaralayıp, eniştesinin boğazını kesti.

 

Etiketler Kırıkkale şizofreni
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