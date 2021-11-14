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Kan donduran olay! Babasını boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazını keserek öldürdü

Adana'nın Seyhan ilçesinde banyoda babasının boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde 5 katlı apartmanın 3. katından kavga sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açtırdığında Cabbar D. K.’nin boğazı kesilerek öldürüldüğünü gördü. Cinayeti ise oğlu S.K.’nin işlediği belirlendi. Banyoda babasının boğazını kestikten sonra evde bekleyen S.K. polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı, polis tarafından götürülürken kız kardeşi tepki gösterdi. Olay yerine gelen S.K.’nin eşi ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna götürülürken, zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana’da geçtiğimiz perşembe günü de sulama kanalında torba içinde ceset bulunmuş daha sonra bu kişinin babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

İHA

Etiketler adana cinayet
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