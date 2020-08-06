Kan donduran olay! Çocuklarının gözü önünde ablasını 9 yerinden bıçakladı

Olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Anadolu Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre anne ve babasını kaybettikten sonra psikolojik sorunları olduğu söylenen 35 yaşındaki Mustafa B. ablasının oğlunun iki yıl önce kendisine söylediği söze seneler sonra sinirlenip ablasının kapısına dayandı.

Bir sağlık ocağında hemşirelik yapan iki çocuk annesi Zübeyde G.’nin (45) üzerine bıçakla yürüyen, tartışmanın ardından öfkelenen Mustafa B. ablasını vücudunun farklı noktalarından 9 kez bıçakladı. Kuzenlerinin ve yaralı kadının çığlıklarını duyan apartman sakinleri ve çevre esnafı koşarak yukarı çıktı. Öfkeli kardeşi etkisiz hale getiren komşuları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri ablasını 9 yerinden bıçaklayan Mustafa B.’yi gözaltına aldı.

Yaralı hemşire Zübeyde G. ise, çağrılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alınan Zübeyde G.’nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, şüpheli Mustafa B.’nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



"ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYUNCA YUKARI ÇIKTIK"

Sesleri duyarak yukarı çıkan komşuları ise, "Apartmandan gelen çığlık ve yardım sesleri üzerine koşarak yukarı çıktık. Kadını yerde kanlar içerisinde görünce hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdik. Bu sırada öfkeli gencin elindeki bıçağı alarak etkisiz hale getirerek polis ekiplerine teslim ettik" dedi.