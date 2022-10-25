Kan donduran olay: Hemşireyi evlilik teklifini reddedince vurdu

Karaman'da teyzesinin kızı olan hemşire Emine A'yı vuran zanlının öncesinde evlilik teklifinde bulunduğu ve reddedildiği belirlendi.

Karaman'da aile sağlığı merkezinde silahlı saldırı gerçekleştiren zanlının, vurduğu hemşireye evlilik teklifi ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. 28 yaşındaki Hüseyin B., aile sağlığı merkezine giderek 26 yaşındaki hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti.

Ardından aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı. Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu.

HAYATİ TEHLİKELERİ DEVAM EDİYOR

Ardından 2 yaralı, ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine A. ve Hüseyin B.'nin yapılan ameliyatların ardından tedavilerinin ve hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

TEYZE ÇOCUKLARI

Hüseyin B. ile Emine A.'nın teyze çocuğu olduğu belirtildi. Olay öncesi, Hüseyin B.'nin saplantılı olduğu Emine A.'nın iş yerine elinde çiçekle gelip evlenme teklifi ettiği, ret cevabını alınca ayrıldığı öğrenildi. Daha sonra tabancayla gelen Hüseyin B.'nin Emine A.'ya ateş edip ardından intihara kalkıştığı belirlendi. Hüseyin B.'nin Emine A.'ya verdiği çiçeğin üzerindeki notta ise 'Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm...' yazması dikkat çekti.