Kan donduran olay: İnşaat halindeki binada asılı bulundu

Mardin’de 5 gündür kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki lise öğrencisi, inşaat halindeki bir binada asılı bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmir Buca Atatürk Spor Lisesi 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ümüd Can Ö., geçtiğimiz hafta akrabalarını ziyaret etmek için Mardin’in Kızıltepe ilçesine gelmişti.

GÜVENLİK KAMERASINA GÖRÜNTÜSÜ YANSIMIŞTI

3 Eylül Cuma günü dışarıya yemek yemek için çıkan Ö.’den akşama kadar haber alınamayınca ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu bildirilmişti. Ümüd Can Ö. Kızıltepe Tepebaşı Mahallesi Urfa Caddesi Cumhuriyet Meydanı otobüs duraklarında bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansımıştı.



İNŞAAT HALİNDEKİ BİR BİNADA ASILI BULUNDU

Görüntülerde Ö.’in beyaz tişört, siyah-beyaz şapka ve siyah maske taktığı görülmüştü. Ö., bugün Artuklu ilçesinde bulunan inşaat halindeki bir binada asılı halde ölü bulundu.

Ö.’in cansız bedenini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ümüd Can Ö.’in cenazesinin otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.