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Kan donduran olay: Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Kan donduran olay: Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı Derya G.'Yyi (35) tabancayla vurarak öldüren Semih S. (40), aynı silahla intihar etti.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Karaçulha Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Semih S., henüz bilinmeyen nedele kız arkadaşı Derya G. ile tartışmaya başladı.

EVİN BAHÇESİNDE KIS ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine Semih S., evin bahçesinde tabancayla G.'e ateş etti. G. kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerinden uzaklaşan S., 50 metre uzaklıktaki otomobiline binerek tabancayla kendi başına ateş etti.

Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya G.'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
G.'ün cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Semih S. ise kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Etiketler intihar ölüm muğla
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