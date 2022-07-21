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Kan donduran olay: Kız kardeşinin sevgilisini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay: Kız kardeşinin sevgilisini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Özbekistan uyruklu Romishi A., kız kardeşini dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı şahsı 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Kan donduran olay, saat 01.30 sıralarında Memurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Dilarom A., ağabeyi Romishi A.'yı arayıp, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Davlet B.'in sürekli kendisini dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine Romishi A., kardeşi ve erkek arkadaşının yaşadığı adrese gitti. A., konuşmak için B.'i dışarıya çağırdı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Romishi A., Davlet B.'i 15 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

 İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Davlet B.'in hayatını kaybettiğini belirledi. B.'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

 Romishi A. ise sabah saatlerinde suç aleti bıçakla teslim oldu. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Romishi A.’nın ilk ifadesinde, "Kız kardeşimi sürekli dövüyordu. Yine gece dövmeye başlamış. Ben de konuşmak için geldim. Birlikte sokağa çıktık. Bana küfredip saldırmaya kalkınca dayanamayıp öldürdüm" dediği öğrenildi.

Etiketler antalya vahşet
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