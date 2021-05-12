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Kan donduran olay! Kıza arkadaşlık teklif etti diye...

Kan donduran olay! Kıza arkadaşlık teklif etti diye...

Düzce'de, kızlarına arkadaşlık teklif eden Irak uyruklu kişiye işkence yapan Suriyeli 6 kişi tutuklandı.

Olay, önceki gün Düzce Aziziye Mahallesi’nde meydana geldi. Irak uyruklu Shakir M.J.S. gece saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne darbedilmiş halde getirildi. Hastanede görevli polisin durumdan şüphelenmesi üzerine çağırılan tercüman aracılığıyla Shakir M.J.S.'nin ifadesi alındı.

Shakir M.J.S., 6 kişinin kendisine hem cinsel hem de fiziki olarak işkence yaptığını anlattı. Shakir M.J.S.'nin ifadesinden yola çıkan polis K.R., H.R., M.R., R.M., C.R. ve M.B.’yi yakaladı.

6 kişi ifadelerinde, Shakir M.J.S.'nin kızlarına arkadaşlık teklif ettiğini, bu nedenle şişeyle işkence yaptıklarını ve darbettiklerini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Shakir M.J.S.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

DHA

Etiketler düzce işkence
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