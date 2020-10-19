Kan donduran olay! Polise kapıyı açıp, babasını bıçaklamaya devam etti

Olay, saat 14.00 sularında Ereğlikapı Mahallesi 1439 Sokak'ta bulunan binanın 4’üncü katında meydana geldi. Garsonluk yapan babası Atlas İ. ile birlikte yaşayan ve iddiaya göre psikolojik tedavi gören Onur İ., dün sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle babasıyla tartıştı. Komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis, herhangi bir yaralanan ve şikayette bulunan olmaması üzerine evden ayrıldı.

POLİSE KAPIYI AÇIP, BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ

Onur İ., babası Atlas İ. ile birkaç saat sonra belirlenemeyen nedenle yeniden tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur İ., mutfaktan aldığı bıçakla babası Atlas İ.'ye saldırdı. Babasını başından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayan Onur İ., komşularının ihbarı üzerine eve gelen polise kapıyı açtı. Ardından kanlar içindeki babasının yanına gidip, tekrar bıçaklamaya başladı. Bunun üzerine polis, Onur İ.’yi kolundan yaralayarak etkisiz hale getirdi. Yaralı Onur İ., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilerek gözaltına alınan Onur İ., bugün adliyeye sevk edildi. İfadesinde 'Cinnet getirdim, pişmanım' dediği öğrenilen Onur İ., gazetecilerin 'Babanızı niçin öldürdünüz?' sorusuna ise ''Allah'a sığınırım'' diye cevap verdi.

3 KEZ HASTANEYE GİTMİŞ

Onur İ.’nin sinir krizi geçirdiği için 13, 14 ve 16 Ekim tarihlerinde babasıyla birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine geldiği ve yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.