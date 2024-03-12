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Kan donduran olay! Poşete sardığı cesetle 10 gün aynı evde yaşadı

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İstanbul Bağcılar'da başına aldığı darbe sonucu ölen kadını poşetlere saran E.A., 10 gün cesetle aynı evde yaşadı. Polisin baskın yaptığı evde bulunan ceset Adli Tıp Kurumu'na götürülürken 3 kişi gözaltına alındı.

Yeni Mahallede 4 katlı bir apartmanın bodrum katında oturan E.A. (60), 3 ay önce Bağcılar'da S.K. (48) ile tanıştı. K., kısa zaman sonra E.A.'nın evinde yaşamaya başladı. İddiaya göre, bir süre önce S.K. başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. E.A., cesedi poşetlere sardı ve evin bir odasına bıraktı. 10 gün sonra A.'un evine misafir olarak gelen 2 kişi, poşetlere sarılı cesedi gördü ve evden ayrılarak başka bir arkadaşına durumu anlattı. Durumu anlattıkları kadın, duyduklarını 10 Şubat Pazar günü polise söyleyerek ihbarda bulundu. Polis ekipleri, ihbar edilen eve baskın düzenledi ve poşetlere sarılı halde kadın cesedi ile karşılaştı. Kadının cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıpta yapılan incelemede kadının başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

KORKTUĞU İÇİN POLİSİ ARAMAMIŞ

Polis ekipleri, E.A.'u ve A.'un evine misafir olarak gelen 2 kişiyi gözaltına aldı. A.'un ifadesinde S.K.'un kafasını sehpaya çarptıktan sonra hayatını kaybettiğini ve korktuğu için polisi aramadığını söylediği öğrenildi.

Mahalleli A.A., "Bir kadın ile bir erkek evde beraber yaşıyormuş. Kadın ölmüş, komşular cesedin kokusunun geldiğini söylemiş. Polisler gelmiş" dedi.

DHA

Etiketler bağcılar ceset poşet
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