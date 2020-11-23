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  4. 23 Kasım 2020 21:03

Kan donduran olay! Sigara vermeyince bıçakladılar

Afyonkarahisar’da bir genç, önünü kesip sigara isteyen iki kişi tarafından bıçaklandı.

Kan donduran olay! Sigara vermeyince bıçakladılar
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Olay, Kanlıca Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir genç kimliği belirsiz kişilerce karnının sol tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Serdar A. tedavi altına alındı. Serdar A., hastanede polise verdiği ifadede 20’li yaşlarda iki kişinin önünü keserek sigara istediğini, vermeyince de kendisini bıçaklayarak kaçtıklarını belirtti.

Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

sigara , bıçak , dehşet
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