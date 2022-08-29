Kan donduran olay: Suriye uyruklu kişi dehşet saçtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Suriye uyruklu kişi girdiği dükkanda adeta dehşet saçtı.

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi’nde tütün ve nargile malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinde meydana geldi.

Dükkana elinde ekmek bıçağıyla giren ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişi, içerideki aynı ülke vatandaşı Bassela A. isimli kadını defalarca bıçakladı.

Ardından dükkan sahibi Murat T.'yi de bıçaklayan saldırgan, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından yakalandı.

Saldırgan çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.