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  4. 08 Nisan 2018 16:25

Kan donduran vahşet ! Cani yakalandı

Tekirdağ'da eşi ile 10 ve 12 yaşlarındaki üvey oğullarını vahşice katledip, eşinin diğer evliliğinden olan 14 yaşındaki kızı kaçıran Hayati B. yakalandı. Cani adam, kaçırdığı üvey kızına ormanda tecavüz ettiğini de itiraf etti.

Kan donduran vahşet ! Cani yakalandı
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Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde eşi Güzel B. (44) ile kadının önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç (10) ve Arda E.’yi (12) sert cisimlerle vurarak yaraladıktan sonra boğarak öldürüp, eşinin diğer evliliğinden olan Melisa Y.’yi (14) kaçıran Hayati B. (47) yakalandı. İfadesinde cinayetleri soğukkanlılıkla anlatan, eşini kendisine "pezevenk" dediği için öldürdüğünü öne süren Hayati B., kaçırdığı üvey kızı Melisa’ya da ormanlık alanda tecavüz ettiğini söyledi.

Olay, Marmara Ereğlisi’ne bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Dereağzı Sokak üzerindeki 3 katlı müstakil evde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce ’fuhuş ve fuhşa aracılık yapmak’ suçundan tutuklanan Hayati B. ile eşi Güzel B., bir hafta önce cezaevinden tahliye edildi. Ailenin oturduğu evde dün, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hayati B., eline aldığı sert bir cisimle eşi Güzel B. ile kadının önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç ve Arda E.'ye vurdu, ardından da üçünü de boğarak öldürdü. Hayati B., cinayetlerin ardından eşinin diğer evliliğinden olan Melisa Y.’yi de tehditle kaçırdı.

Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayati B.’yi yakalamak ve kaçırdığı kızı kurtarmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

B.’nin kullandığı 06 BY 878 plakalı otomobil, Plaka Takip Sistemi’ne (PTS) kaydedildi, Mobese kameraları ile takibe alındı. Sistem, bugün saat 01.30 sıralarında sistemin Marmara Ereğlisi’nin Dereağzı Mahallesi yakınlarında alarm verdi. Önlem alan jandarma, aracı durdurup Hayati B.’yi yakalayarak, Melisa Y.’yi kurtardı.

CİNAYETLERİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI

Gözaltına alınan Hayati B., jandarmadaki ifadesinde işlediği cinayetleri soğukkanlılıkla anlattı. Hayati B., "Olay günü eşimle saat 01.30 sıralarında tartışmaya başladım. Önce iki çocuğu, sonra da eşimi, başlarına vurarak öldürdüm. Daha sonra cesetleri evin bahçesinde bulunan boş eve taşıdım. Sabah Melisa uyandı. Kendisine annesi ile tartıştığımızı ve iki kardeşini alarak evi terk ettiğini söyledim. Birlikte arabaya binip, gezmeye çıktık" dedi.

TECAVÜZ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Hayati B., Çerkezköy’de ormanlık alanda, annesi ve kardeşlerini öldürdüğünü açıkladığı Melisa’ya da tecavüz ettiğini söyledi. 

Jandarmada soruşturması süren Hayati B.’nin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaçırıldıktan saatler sonra kurtarılan Melisa B.’nin ise yaşadığı şoku henüz üzerinden atamadığı kaydedildi. Melisa Y.’nin psikologlar eşliğinde ifadesinin alınacağı belirtildi.

ÇOCUKLARIN CENAZELERİNİ BABALARI ALDI

Hayati B.’nin vahşice öldürdüğü Ardınç ve Arda Edirne kardeşlerin cenazelerini babaları Mehmet Edirne teslim aldı. Çocukların İstanbul’da toprağa verileceği belirtildi. Öldürülen Güzel B.’nin cenazesi ise Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morgunda bulunurken, annesi ve ablasının teslim almak için jandarmaya başvurduğu ifade edildi..

DHA

tekirdağ , tecavüz , marmara ereğlisi
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