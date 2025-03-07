Kanalizasyon kazısında facia: 1 ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, izinsiz kanalizasyon kazısı sırasında toprak altına kalan tesisat ustası, hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, izinsiz kanalizasyon kazısı sırasında toprak kaydı. Tesisat ustası V.O. (26), toprak altında kaldı. O.’yu kurtarmak için çevredekiler seferber oldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, V.O.’yu toprak altından çıkardı. Kontrolünde O.’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. O.’nun cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA