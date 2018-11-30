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  4. 30 Kasım 2018 17:07

Kanalizasyondan bebek cesedi çıktı

Batman'da etkili olan yağışlar nedeniyle taşan kanalizasyondan bebek cesedi çıktı.

Kanalizasyondan bebek cesedi çıktı
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Batman’da sağanak yağışın etkisiyle taşan kanalizasyondan bebek cesedi çıktı.

Batman Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi’nde sağanak yağmurun yağmasıyla taşan kanalizasyon suyundan bebek cesedi çıktı. Cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Ceset, Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Vatandaş Şehmus Yıldırım, “1-2 saat önce cuma namazına giderken yolda tesadüfen cesetle karşılaştık. Kanalın taşması sonucu gün yüzüne çıktı. Çok üzüldük. Olmaması gereken şeyler bunlar. Olduysa dahi adli mercilere, karakola ya da başka yerlere bildirilip böyle bir şey yaşandı şeklinde anlatılması gerekir. O bebeğin günahına girilmemesi gerekiyordu. Üzüldük Allah rahmet eylesin” dedi. 

Olayla ilgili araştırma sürüyor. 

İHA

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