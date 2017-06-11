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  4. 11 Haziran 2017 10:13

Kandil'de ''kız'' kavgası ! Birbirine girdiler

PKK'nın elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristin anlattıkları şoke etti.

Kandil'de ''kız'' kavgası ! Birbirine girdiler
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Hakkari'de örgütün elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Berivan kod adlı teröristin anlattıkları şok etti. İşte Duran Kalkan ve Mustafa Karasu'nun Kandil'de ettiği o kavga...

Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan Berivan kod adlı kadın terörist, örgütün sözde üst düzey sorumlularından Abbas kod adlı Duran Kalkan (63) ve Averaş kod adlı Mustafa Karasu'nun (60), Kobanili 17 yaşındaki terörist kız yüzünden kavga ettiklerini anlattı.

Berivan, "Duran Kalkan Suriye'den gelen 17 yaşındaki Rıha Gabar kod adlı kızın elini sıkı sıkıya tutmuş, 'Bunu ben yetiştireceğim' dedi. Diğeri de kızın kolunu tutup, kendi tarafına çekti. Arkamı dönüp baktığımda yumruklaşıyorlardı" dedi. Terörist kızın Hakkari'de öldürüldüğü belirlendi.

Sabah

kız , kandil , kobani , mustafa karasu , kavga , duran kalkan