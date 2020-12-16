Kandilli Rasathanesi açıkladı! Şanlıurfa'da deprem

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Saat 21:43'te gerçekleşen Şanlıurfa Karaköprü merkez üslü depremin büyüklüğü 2.4, derinliği ise 9.2 km olarak kaydedildi.
Öte yandan AFAD'ın verilerine göre 7.4 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 2.2 olarak saptandı.
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