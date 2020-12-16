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  4. 16 Aralık 2020 22:55

Kandilli Rasathanesi açıkladı! Şanlıurfa'da deprem

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son verilere göre Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi açıkladı! Şanlıurfa'da deprem
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Saat 21:43'te gerçekleşen Şanlıurfa Karaköprü merkez üslü depremin büyüklüğü 2.4, derinliği ise 9.2 km olarak kaydedildi.

Öte yandan AFAD'ın verilerine göre 7.4 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 2.2 olarak saptandı.

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