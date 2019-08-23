'Kanım şifa' diyerek insanlara kanını içiren kişi yakalandı

3 gün önce Eskişehir Tepebaşı İlçesi Keskin Mahallesi'nde bulunan 10 dönümlük bir arazi içindeki çiftlik evinin dergah adıyla kullanıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri inceleme başlattı. İncelemede çiftlik evinin 49 yaşındaki S.G. ve 24 yaşındaki avukat oğlu S.H.G. tarafından psikolojik rahatsızlıkları bulunan insanları sözde tedavi etmek amacıyla kullanıldığı ve şahısların buradan haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Tespit sonrası jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden S.H.G. ve S.D. tutuklanırken S.G. ise yakalanamadı.

‘13 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPTI’

İlk operasyon sonrası takibi sürdüren jandarma ekipleri S.G.’nin Sakarya’nın Arifiye ilçesinde olduğu belirlendi. Tespit sonrasında Arifiye ilçe Jandarma karakol Komutanlığı ekipleri ve İl Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) ekiplerince dün düzenlenen operasyonda S.G. isimli şahıs gözaltına alındı.

Tedavi adlı altında etkisi aldığı şahıslardan 13 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen S.G., Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri sonrası sevk edilen adli mercilerce tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi.





