Kanıyla not yazmıştı! Türkiye'nin kanını donduran olayda yeni gelişme

4 Haziran gecesi yaşandı. Daha önce eşi tarafından üzerine kaynar su dökülen Nurtaç C., kendisinden ayrılıp Mersin’deki ailesinin yanına gitmek istediğini söyledi. Nurtaç C. bu esnada valizlerini kapının arkasına taşıdı. Eşinin çıkmasına izin vermeyen Ragıp C., Nurtaç C.’ye doğru 5 el silah sıktı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar Nurtaç C.’yi yere yığdı. Ragıp C., eşini yaralı halde bırakarak evden çıktı.

KANI İLE YAZDI

Nurtaç C., kanı ile odanın duvarına “Annem-babam, hakkınızı helal edin. Üzülmeyin, beni Ragıp vurdu. Kurtuldum” diye yazdı. Ragıp C. evden ayrıldıktan sonra kayınpederini aradı. Ragıp C., Kayınpederine “Senin kızını öldürdüm, Kızın, 16/9’daki evinde. Git cenazesini al” dedi. Ragıp C., oğlu F.’ye ise “Annenin ağzını burnunu kırdım. Öldü mü, kaldı mı bilmiyorum. Ambulans çağır cesedini alın gidin” dedi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

F. C. eve gelerek, kanlar içinde bulduğu annesini hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra gözaltına alınan Ragıp C. tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Tuğba Arık Keklikçi, sanığı müebbet hapis istemi yargılanmasına yönelik iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianameyi Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti.

İSTENEN CEZAYI ALMASI İÇİN ÇABALAYACAĞIZ

Nurtaç C.’nin avukatı Mehmet Yıldırım, her geçen gün yeni bir kadın cinayetinin yaşandığına işaret ederek “Müvekkilimiz Nurtaç C.’ye kasten öldürmeye varacak şekilde eşinin yapmış olduğu saldırı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendi. Ve sanık Ragıp C. ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Umarız kadına karşı yapılan bu tarz cana kast içeren cinayet girişimlerini bir nebze engellemek için bu cezaların caydırıcı olacağını düşünüyoruz. Dava sonunda da, sanığın bu cezayı alması için de çabalayacağız. Kadına yönelik her türlü şiddetin son vermesi en büyük amacımız” dedi.