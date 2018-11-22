Kanlı infazın arkasından o isim çıktı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan Günay Torun (55), hayatını kaybetti. Torun'un cinayet zanlısının kardeşi Halil K. olduğu ortaya çıktı. Korkunç olayın alacak meselesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Olay, sabah saatlerinde Gemlik ilçesi Balıkpazarı bölgesinde meydana geldi. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi de olan kadın kuaförü Günay Torun, işe gitmek için 34 PG 4315 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada yaklaşan beyaz renkli bir otomobilden Günay Torun’a doğru tabancayla 6 el ateş açıldı. Mermilerden 3’ü karın bölgesine isabet eden Günay Torun, ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Torun’un yaşamını yitirdiği saptandı. Günay Torun’un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

CİNAYETİ KARDEŞİ İŞLEMİŞ!

Gemlik ilçesinde, aracında silahlı saldırıya uğrayan ve olay yerinde yaşamını yitiren Günay Torun'a (55) tabancayla ateş eden şüpheli Halil K., Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir tanıdığının evinde suç aleti tabancayla ele geçirildi. Gemlik ve Karacabey polisinin ortaklaşa çalması sonucu yakalanan şüphelinin, ölen Torunun kardeşi olduğu, olayın alacak meselesinden kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Halil K.’nin sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarda, ’Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız da olacaktır. Ben demiştim’ yazdığı belirlendi.