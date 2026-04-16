Kanlı okul saldırısında kan donduran detay: Katliamın izleri bu fotoğrafta!
Kahramanmaraş'ta 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan okul katliamında kan donduran bir detay ortaya çıktı. 14 yaşındaki saldırgan İ.A.M.'nin WhatsApp profilinde kullandığı fotoğrafın, 2014 yılında ABD'de katliam yapan Elliot Rodger olduğu belirlendi.
Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi öldüren, 17 öğrenciyi yaralayan 8. sınıf öğrencisinin WhatsApp profil fotoğrafının 6 kişinin katili Elliot Rodger olduğu ortaya çıktı.
Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı.
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki 8. Sınıf öğrencisi İ.A.M.'nin WhatsApp profil fotoğrafının kendisi değil de 6 kişinin katili Elliot Rodger olduğu anlaşıldı. Elliot Rodger, Mayıs 2014'te Kaliforniya'nın Isla Vista kentinde bıçaklama ve silahlı saldırı düzenleyerek altı kişiyi öldürmüştü.
İHA
